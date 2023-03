Auto nel canale a Padova, il poliziotto-eroe si getta per salvare anziano: trovati morti dopo una notte di ricerche (Di sabato 4 marzo 2023) Sono andate avanti senza sosta le ricerche di Stefano Buoso, 75 anni, e Domenico Zorzino, 48 anni, inghiottiti dalle acque del fiume Gorzone. I vigili del fuoco non hanno riposato un attimo e... Leggi su ilmattino (Di sabato 4 marzo 2023) Sono andate avanti senza sosta ledi Stefano Buoso, 75 anni, e Domenico Zorzino, 48 anni, inghiottiti dalle acque del fiume Gorzone. I vigili del fuoco non hanno riposato un attimo e...

