Auto finisce nel Gorzone e s' inabissa | le ricerche dei soccorritori

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilGiunco : ULTIM'ORA - Auto sbanda e finisce fuori strada sull'Aurelia: grave una donna di 26 anni - - il_piccolo : Frontale tra due auto a San Pier d’Isonzo, una finisce nel fossato: due feriti - GrossetoNotizie : Auto esce di strada e finisce in un fosso: donna trasportata a Siena in gravi condizioni - - AnsaVeneto : Automobilista finisce nel fiume, agente-eroe si tuffa e scompare. L'auto è stata ripescata vuota dai vigili del fuo… - filettodip0llo : @_mvp_szn_ beh sì era prevedibile una reazione del genere, dopotutto il napoli finisce sempre per auto sabotarsi, p… -

L'agente ha avuto subito la prontezza di chiamare il 115, il numero di emergenza dei vigili del fuoco, avvisandoli dell'finita in acqua, poi Domenico Zorzino , 50 anni, senza perdere tempo si è ...L'agente ha avuto subito la prontezza di chiamare il 115, il numero di emergenza dei vigili del fuoco, avvisandoli dell'finita in acqua, poi Domenico Zorzino , 50 anni, senza perdere tempo si è ...... unanel fossato: due i feritisbanda econtro un terrapieno di cemento: un ferito Cosa fare questo weekend in Friuli I principali eventi in programma Dalla Regione 100mila euro ...

Auto finisce nel Gorzone e s'inabissa: disperate ricerche del conducente e del poliziotto-eroe tuffatosi per s ilgazzettino.it

PADOVA - Alle 13:40 di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Desman a Borgoricco in provincia di Padova per un’auto finita rovesciata fuoristrada.ANGUILLARA VENETA - Allarme poco prima delle 16 di oggi, 3 marzo 2023: i vigili del fuoco hanno operato ad Anguillara Veneta per un’auto - una vecchia Ford Fusion ...