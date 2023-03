Auto | Europa costretta a frenare Non passa lo stop a benzina e diesel Vince l’Italia E la Meloni esulta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Rinviato a data da destinarsi il voto in Europa sul divieto alle auto a benzina e diesel dal 2035. Un grande segnal… - FratellidItalia : ?? Grazie al #GovernoMeloni slitta a data da destinarsi il divieto di auto a benzina fino al 2035. Continueremo a te… - LegaSalvini : ++ LA LEGA LANCIA LA RACCOLTA FIRME CONTRO LO STOP ALLA VENDITA DELLE AUTO A BENZINA E DIESEL DAL 2035 ++ Firma an… - ldigiov : RT @LegaSalvini: ++ LA LEGA LANCIA LA RACCOLTA FIRME CONTRO LO STOP ALLA VENDITA DELLE AUTO A BENZINA E DIESEL DAL 2035 ++ Firma anche Tu… - jorgera67306980 : RT @FratellidItalia: ?? Grazie al #GovernoMeloni slitta a data da destinarsi il divieto di auto a benzina fino al 2035. Continueremo a tener… -

Ma l'e l'Italia non sono la California, hanno un sistema produttivo e sociale molto più ... E' invece nostra convinzione cheelettriche etermiche (con carburanti verdi) non possano che ...L'tira il freno a mano e congela la messa al bando dellea diesel e benzina dal 2035. 'Un successo italiano', ha rivendicato sui social la premier Giorgia Meloni , convinta che 'è giusto ...Leggi Anchea benzina e diesel, stop vendita dal 2035 in Ue: c'è l'ok dell'Europarlamento Leggi Anche Come ... È questa la linea italiana che ha trovato largo consenso in', ha ricordato ...

Troppi no sull'auto elettrica. Salta il voto in Europa AGI - Agenzia Italia

«Il rinvio, a data da destinarsi, del voto alla riunione degli ambasciatori Ue sul Regolamento che prevede lo stop dal 2035 alla vendita di auto nuove diesel e benzina è un successo italiano», ha scri ...Vannia Gava, viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, esiste davvero un asse Italia-Germania contro lo stop al 2035 ai motori endotermici «Le ...