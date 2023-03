Auto elettrica, troppi no: salta il voto in Europa (Di sabato 4 marzo 2023) In Europa, le perplessità della Germania hanno fatto rinviare il voto sull’approvazione dell’Auto elettrica. Giorgia Meloni plaude Una mezza vittoria per Giorgia Meloni. Il voto alla riunione degli ambasciatori UE sul Regolamento che prevede lo stop dal 2035 alla vendita di Auto nuove diesel e benzina è stato rinviato a data da destinarsi. A renderlo noto, è stato uno dei portavoce svedesi dell’Unione Europea. Oggi doveva tenersi il voto degli ambasciatori in vista del via libera definitivo in programma al Consiglio di martedì per l’Auto elettrica. A far saltare il banco, principalmente, sono state le perplessità che la Germania ha scatenato riguardo al ruolo che i biocarburanti dovrebbero avere per azzerare le ... Leggi su zon (Di sabato 4 marzo 2023) In, le perplessità della Germania hanno fatto rinviare ilsull’approvazione dell’. Giorgia Meloni plaude Una mezza vittoria per Giorgia Meloni. Ilalla riunione degli ambasciatori UE sul Regolamento che prevede lo stop dal 2035 alla vendita dinuove diesel e benzina è stato rinviato a data da destinarsi. A renderlo noto, è stato uno dei portavoce svedesi dell’Unione Europea. Oggi doveva tenersi ildegli ambasciatori in vista del via libera definitivo in programma al Consiglio di martedì per l’. A farre il banco, principalmente, sono state le perplessità che la Germania ha scatenato riguardo al ruolo che i biocarburanti dovrebbero avere per azzerare le ...

