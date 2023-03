Auto benzina e diesel, migliaia di posti di lavoro a rischio in Italia (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo settimane di scontri e frizioni sia sul fronte interno (con le differenti vedute tra le forze di centrodestra e i partiti di opposizione), sia nel rapporto con l’Unione europea, il governo presieduto da Giorgia Meloni può esultare per il rinvio del voto del Parlamento di Strasburgo in merito al nuovo regolamento sulle Auto a diesel e benzina. “Un successo Italiano” rivendicano da Palazzo Chigi, con la stessa presidente del Consiglio che in un post pubblicato sulle sue pagine social ha lodato la fermezza dei nostri rappresentanti presso le istituzioni comunitarie. “È giusto puntare sul traguardo delle zero emissioni di CO2, da raggiungere nel minor tempo possibile” ha scritto in un messaggio su Facebook la leader di Fratelli d’Italia, specificando però che “dev’essere lasciata la libertà ai singoli ... Leggi su quifinanza (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo settimane di scontri e frizioni sia sul fronte interno (con le differenti vedute tra le forze di centrodestra e i partiti di opposizione), sia nel rapporto con l’Unione europea, il governo presieduto da Giorgia Meloni può esultare per il rinvio del voto del Parlamento di Strasburgo in merito al nuovo regolamento sulle. “Un successono” rivendicano da Palazzo Chigi, con la stessa presidente del Consiglio che in un post pubblicato sulle sue pagine social ha lodato la fermezza dei nostri rappresentanti presso le istituzioni comunitarie. “È giusto puntare sul traguardo delle zero emissioni di CO2, da raggiungere nel minor tempo possibile” ha scritto in un messaggio su Facebook la leader di Fratelli d’, specificando però che “dev’essere lasciata la libertà ai singoli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Rinviato a data da destinarsi il voto in Europa sul divieto alle auto a benzina e diesel dal 2035. Un grande segnal… - FratellidItalia : ?? Il rinvio della decisione Ue sullo stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035 è una vittoria del… - FratellidItalia : ?? Grazie al #GovernoMeloni slitta a data da destinarsi il divieto di auto a benzina fino al 2035. Continueremo a te… - eva_rus_ita : @antonio_bordin Basteranno i prossimi anni per far emergere i tantissimi problemi riguardanti le auto elettriche. N… - paolino3molada : RT @tempoweb: Retromarcia europea: slitta il voto sullo stop alle #auto diesel e benzina nel 2035 @lefrasidiosho per #iltempodioshø #4marzo… -