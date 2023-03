Aurora | mistero dietro alla fuga della 26enne Un testimone | «Aggredita da tre stranieri | volevano caricarla in auto»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 4 marzo 2023) Ladall’ospedale Grassi di Ostia da parte di, ladi Pomezia sparita per 4 giorni e ritrovata sanguinante martedì pomeriggio a Roma nei pressi del semaforo di viale Atlantico, all’Eur, a pochi passi da via Pontina.era in stato confusionale, piena di graffi e contusioni. Sulle mani delle cicatrici appena saturate: dodici punti che vanno a ricucire un taglio che sembrerebbe essere stato procurato da un’arma come un coltello. La testimonianza: l’aggressione e il tentativo di rapimento Per capire cosa sia successo dobbiamo tornare a venerdì 24 febbraio.si trovaNuova Florida, quartiere di Ardea, Comune dove vive la madre. I genitori sono separati, la ragazza – cresciuta a Pomezia – ultimamente frequenta spesso la zona tra largo Milano e via Pratica di ...