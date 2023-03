Audio arbitro-Var | l’Ifab ratifica l’annuncio | i tifosi potranno ascoltare il dialogo

(Di sabato 4 marzo 2023) Al termine dell’assemblea generale annuale,(ente che stabilisce le regole del calcio) ha dato il via libera all’esperimento di rendere ascoltabile il consulto tra gli arbitri ed il var da parte del pubblico presente allo stadio o davanti alla tv. Il principale ente del regolamento calcistico, dunque, hato quanto era già stato annunciato dopo il meeting di gennaio, e ora gli arbitri saranno ascoltati, tramite un microfono, echiarire al pubblico le decisioni che prenderanno in campo. Questa nuova procedura, dopo la sperimentazione nel Mondiale per club, verrà adottata ai Mondiali Under 20 in Indonesia e ai Mondiali femminili che si giocheranno ad agosto in Nuova Zelanda e Australia. Stando a quanto comunicato dalsuccessivamente “verrà presa una decisione se il processo continuerà in ...

Via libera da parte dell'Ifab (ente che stabilisce le regole del calcio), al termine dell'assemblea generale annuale, all'esperimento già testato in Marocco in occasione del Mondiale per club: il ......presenza dell'Piccinini, ha negato di aver detto. L'indagine di Chiné si chiuderà solo la prossima settimana perché al mosaico manca solo qualche tassello relativo a possibili nuovi. La ...che non arriverebbero dal microfono di Serra, "chiuso" al momento del fatto , ma che potrebbero, invece, giungere da quello dell'dello "Zini", Marco Piccinini, così, come dal ...

Via libera da parte dell'Ifab (ente che stabilisce le regole del calcio), al termine dell'assemblea generale annuale, all'esperimento già testato in Marocco in occasione del Mondiale per club: il pubb ...E' stato quindi ratificato dall'Ifab quanto era già stato annunciato dopo il meeting di gennaio, e ora gli arbitri saranno ascoltati, tramite un microfono, e potranno chiarire sl pubblico le decisioni ...