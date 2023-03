Audi Identity Black 2023

(Di sabato 4 marzo 2023) di Paolo Reggianini Un tocco di nero per garantire un look esclusivo . Dopo1 Sportback eQ2, anche la gamma Q3 e Q5 si arricchisce sostituendo le tradizionali finiture cromate con una ...

Black, i prezzi delle Q5 I prezzi: 66.850 per Q5 e 68.650 per Q5 Sportback. Riguardo il tema consumi, sia Q3 e Q5 motorizzate TFSI E TDI, rispetto alle precedenti generazioni, è provata ...Un orientamento in linea con la rinnovata corporate, introdotta daQ8 e - tron: all'evoluzione bidimensionale del logo dei quattro anelli si affianca la rinuncia al cromo a favore ...Black: dotazione e tecnologia Cuore di questo allestimento è il pacchetto lucido nero plus che prevede finiture total black per gli inserti paraurti, per le cornici dei cristalli ...

Audi Identity Black. Un tocco di nero per garantire un look esclusivo. Dopo Audi 1 Sportback e Audi Q2, anche la gamma Q3 e ...ABS sistema antibloccaggio ruote, Adaptive cruise control, Airbag fullsize per conducente e passeggero, Airbag laterali anteriori integrati negli schienali dei sedili, Airbag laterali per la testa, ...