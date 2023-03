Audi, arrivano a listino Q3 e Q5 in allestimento Identity Black – FOTO (Di sabato 4 marzo 2023) Vogliono fondere insieme sportività ed esclusività le nuove Audi Q3 e Q5 in allestimento “Identity Black”, che sinora era dedicato ad A1 Sportback, A3 Sportback e Q2: un pacchetto estetico che va incontro ai gusti della clientela, la stessa che negli ultimi cinque anni è andata a nozze con le finiture dal look nero, la cui richiesta è cresciuta del 70%. Era fisiologico, quindi, che i contenuti di Identity Black fossero estesi pure alla Q3, best seller del brand tedesco, e alla Q5, il Suv dei quattro anelli più venduto nel mondo: modelli centrali dell’offerta Audi, tanto che la famiglia Q nel 2022 ha rappresentato il 54% dell’immatricolato del marchio. Sicché, con l’allestimento Identity Black, le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Vogliono fondere insieme sportività ed esclusività le nuoveQ3 e Q5 in”, che sinora era dedicato ad A1 Sportback, A3 Sportback e Q2: un pacchetto estetico che va incontro ai gusti della clientela, la stessa che negli ultimi cinque anni è andata a nozze con le finiture dal look nero, la cui richiesta è cresciuta del 70%. Era fisiologico, quindi, che i contenuti difossero estesi pure alla Q3, best seller del brand tedesco, e alla Q5, il Suv dei quattro anelli più venduto nel mondo: modelli centrali dell’offerta, tanto che la famiglia Q nel 2022 ha rappresentato il 54% dell’immatricolato del marchio. Sicché, con l’, le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilgiornaledgt : Novità Audi 2024: arrivano i restyling di Q7 e Q8 con cambio di nome - Alfonzio_Pilato : @JediPerLItalia Si. Uguale a me. Partito da 8 euro in 4 anni arrivato a 12. Passo a Iliad e solo ora mi arrivano qu… - salvelox681 : RT @Marilen76275869: @MarceVann @AngeloFornaro7 In riviera romagnola in effetti arrivano su gran ferri audi e bmw - florinarazvan : RT @Marilen76275869: @MarceVann @AngeloFornaro7 In riviera romagnola in effetti arrivano su gran ferri audi e bmw - MarceVann : RT @Marilen76275869: @MarceVann @AngeloFornaro7 In riviera romagnola in effetti arrivano su gran ferri audi e bmw -