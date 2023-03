Attive contro il gender gap: appuntamento a La Sapienza di Roma (Di sabato 4 marzo 2023) Due giorni intensi per confrontarsi, scoprire, discutere il tema del gender gap. La seconda edizione di Obiettivo 5 sta per partire, con un programma più ricco che mai (e del tutto gratuito). Il tema, attualissimo, è come cercare di attuare l’Obiettivo 5 delle Nazioni Unite, che punta a «raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e le ragazze». Di sicuro, c’è ancora molto da fare. Leggi anche › Obiettivo 5: il programma dell’edizione 2023 Un ponte con i giovani Abbiamo deciso, anche quest’anno, di mettere a confronto docenti, giornalisti ed esperti con gli studenti e le studentesse dell’università La Sapienza di Roma, la più grande d’Europa. Vogliamo realizzare un ponte con le nuove generazioni, ... Leggi su iodonna (Di sabato 4 marzo 2023) Due giorni intensi per confrontarsi, scoprire, discutere il tema delgap. La seconda edizione di Obiettivo 5 sta per partire, con un programma più ricco che mai (e del tutto gratuito). Il tema, attualissimo, è come cercare di attuare l’Obiettivo 5 delle Nazioni Unite, che punta a «raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e le ragazze». Di sicuro, c’è ancora molto da fare. Leggi anche › Obiettivo 5: il programma dell’edizione 2023 Un ponte con i giovani Abbiamo deciso, anche quest’anno, di mettere a confronto docenti, giornalisti ed esperti con gli studenti e le studentesse dell’università Ladi, la più grande d’Europa. Vogliamo realizzare un ponte con le nuove generazioni, ...

