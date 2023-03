Attenzione alle raccomandate: la truffa della falsa raccomandata mette nei guai tanti | Il particolare (Di sabato 4 marzo 2023) Attenzione a non cadere nel tranello: sta girando una falsa raccomandata che sta mettendo tanti italiani nei guai: come riconoscerla. I tentativi di truffa online sono all’ordine del giorno e purtroppo sono sempre più articolati e complessi da riconoscere. Il consiglio generale è quello di prestare molta Attenzione a ciò che vi arriva sul telefono, sia esso un messaggio tradizionale, una comunicazione in una delle chat social che possedete o una mail. I tentativi di truffa via mail sono quelli più difficili da riconoscere, dunque quelli che traggono in inganno maggiormente gli utenti. Nuovo tentativo di phishing che coinvolge l’Agenzia delle Entrate – Ilovetrading.itLo schema di queste truffe, tuttavia, è più o meno sempre lo stesso. ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 4 marzo 2023)a non cadere nel tranello: sta girando unache standoitaliani nei: come riconoscerla. I tentativi dionline sono all’ordine del giorno e purtroppo sono sempre più articolati e complessi da riconoscere. Il consiglio generale è quello di prestare moltaa ciò che vi arriva sul telefono, sia esso un messaggio tradizionale, una comunicazione in una delle chat social che possedete o una mail. I tentativi divia mail sono quelli più difficili da riconoscere, dunque quelli che traggono in inganno maggiormente gli utenti. Nuovo tentativo di phishing che coinvolge l’Agenzia delle Entrate – Ilovetrading.itLo schema di queste truffe, tuttavia, è più o meno sempre lo stesso. ...

