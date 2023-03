Atp Challenger Pune 2023, Nardi vola in finale: Palan sconfitto in tre set (Di sabato 4 marzo 2023) Luca Nardi approda in finale nel torneo Atp Challenger di Pune 2023. Il tennista azzurro sconfigge in tre set il ceco Dominik Palan mediante il punteggio di 7-6(4) 1-6 7-5 nel match valevole per la semifinale e raggiunge l’australiano Max Purcell nell’atto conclusivo della manifestazione. Dopo un primo parziale estremamente combattuto, in cui l’azzurro riesce ad imporsi al tie-break, il ceco alza il ritmo e prova a fare la differenza. L’atleta italiano, dal suo canto, fa molta fatica ed accusa il colpo, subendo un pesante 6-1. Nonostante la battuta d’arresto Nardi reagisce nel miglior modo possibile e, nel momento cruciale dell’incontro, piazza l’allungo decisivo che gli vale il 7-5 ed il definitivo successo. Nella giornata di domani, domenica 5 ... Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023) Lucaapproda innel torneo Atpdi. Il tennista azzurro sconfigge in tre set il ceco Dominikmediante il punteggio di 7-6(4) 1-6 7-5 nel match valevole per la semie raggiunge l’australiano Max Purcell nell’atto conclusivo della manifestazione. Dopo un primo parziale estremamente combattuto, in cui l’azzurro riesce ad imporsi al tie-break, il ceco alza il ritmo e prova a fare la differenza. L’atleta italiano, dal suo canto, fa molta fatica ed accusa il colpo, subendo un pesante 6-1. Nonostante la battuta d’arrestoreagisce nel miglior modo possibile e, nel momento cruciale dell’incontro, piazza l’allungo decisivo che gli vale il 7-5 ed il definitivo successo. Nella giornata di domani, domenica 5 ...

