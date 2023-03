ATP Acapulco 2023: De Minaur supera Rune e raggiunge la finale. A sfidarlo ci sarà Paul (Di sabato 4 marzo 2023) sarà Tommy Paul contro Alex De Minaur la finale dell’ATP 250 di Acapulco. Sul cemento messicano, lo statunitense ha sconfitto questa notte nella prima semifinale il connazionale Taylor Fritz per 6-3 6-7(2) 7-6(2), mentre l’australiano ha battuto in seguito il danese Holger Rune per 3-6 7-5 6-2. L’appuntamento con la finale è per domani notte (domenica) alle ore 4:00. Nella prima sfida odierna è arrivata la vittoria di Tommy Paul (testa di serie n.7) contro Fritz (n.3 del seeding). Dopo aver vinto il primo set con un ottimo 6-3, il classe 1997 ha perso il secondo parziale (sprecando anche un match point sul 5-4) al tie-break per 7-2. Poi, però, nel set decisivo Paul è riuscito ad avere la meglio al tie-break per 7-2 e ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023)Tommycontro Alex Deladell’ATP 250 di. Sul cemento messicano, lo statunitense ha sconfitto questa notte nella prima semiil connazionale Taylor Fritz per 6-3 6-7(2) 7-6(2), mentre l’australiano ha battuto in seguito il danese Holgerper 3-6 7-5 6-2. L’appuntamento con laè per domani notte (domenica) alle ore 4:00. Nella prima sfida odierna è arrivata la vittoria di Tommy(testa di serie n.7) contro Fritz (n.3 del seeding). Dopo aver vinto il primo set con un ottimo 6-3, il classe 1997 ha perso il secondo parziale (sprecando anche un match point sul 5-4) al tie-break per 7-2. Poi, però, nel set decisivoè riuscito ad avere la meglio al tie-break per 7-2 e ...

