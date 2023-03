Atletica, Samuele Ceccarelli vince gli Europei: “Jacobs, dammi una mano: non so cosa ho fatto” (Di sabato 4 marzo 2023) L’incredulità nei suoi occhi fa emozionare; quella perplessità nel suo sguardo quando ha visto, sullo schermo, che il primo posto e il conseguente oro continentale era tutto suo rappresenta l’emblema dello sport, simbolo della grande soddisfazione nel veder ripagati tutti i sacrifici. Samuele Ceccarelli è il nuovo Campione Europeo indoor nei 60m grazie alla medaglia d’oro ottenuta quest’oggi a Istanbul. Il suo 6.48 in finale gli consente di salire sul gradino più alto del podio, davanti al connazionale e Campione olimpico in carica Marcell Jacobs (6.50, argento) e allo svedese Henrik Larsson (6.53). Da matricola a detentore del titolo continentale, Ceccarelli non può che essere soddisfatto della sua prova e del risultato portato a casa, nonostante (per giunta) le condizioni fisiche non ottimali essendo ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) L’incredulità nei suoi occhi fa emozionare; quella perplessità nel suo sguardo quando ha visto, sullo schermo, che il primo posto e il conseguente oro continentale era tutto suo rappresenta l’emblema dello sport, simbolo della grande soddisfazione nel veder ripagati tutti i sacrifici.è il nuovo Campione Europeo indoor nei 60m grazie alla medaglia d’oro ottenuta quest’oggi a Istanbul. Il suo 6.48 in finale gli consente di salire sul gradino più alto del podio, davanti al connazionale e Campione olimpico in carica Marcell(6.50, argento) e allo svedese Henrik Larsson (6.53). Da matricola a detentore del titolo continentale,non può che essere soddisdella sua prova e del risultato portato a casa, nonostante (per giunta) le condizioni fisiche non ottimali essendo ...

