Atletica, Samuele Ceccarelli straripante: folle 6.47 in semifinale agli Europei! Candidatura per l'oro, battuto Prescod (Di sabato 4 marzo 2023) Samuele Ceccarelli si è letteralmente scatenato nelle semifinali dei 60 metri agli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera. Il giovane toscano, vera rivelazione dell'Atletica tricolore durante questo inverno, ha tuonato un imperiale 6.47 alla Atakoy Arena di Istanbul: si tratta della miglior prestazione europea stagionale (due centesimi meglio di quanto fece il britannico Reece Prescod tre settimane fa a Berlino), ha tolto addirittura sette centesimi al proprio personale (6.54 siglato due settimane fa quando sconfisse Marcell Jacobs ai Campionati Italiani) ed è diventato il secondo italiano di sempre sulla distanza, a sei centesimi dal record europeo firmato lo scorso anno da Marcell Jacobs in occasione della sua apoteosi ai Mondiali. Il 23enne è stato semplicemente imperiale: è uscito ...

