Atletica | Samuele Ceccarelli | “Soddisfazione incredibile | ancora non ci credo! Ho pensato solo a correre contro me stesso”

(Di sabato 4 marzo 2023) L’incredulità nei suoi occhi fa emozionare; quella perplessità nel suo sguardo quando ha visto, sullo schermo, che il primo posto e il conseguente oro continentale era tutto suo rappresenta l’emblema dello sport, simbolo della grandenel veder ripagati tutti i sacrifici.è il nuovo Campione Europeo indoor nei 60m grazie alla medaglia d’oro ottenuta quest’oggi a Istanbul. Il suo 6.48 in finale gli consente di salire sul gradino più alto del podio, davanti al connazionale e Campione olimpico in carica Marcell Jacobs (6.50, argento) e allo svedese Henrik Larsson (6.53). Da matricola a detentore del titolo continentale,non può che essere soddisfatto della sua prova e del risultato portato a casa, nonostante (per giunta) le condizioni fisiche non ottimali essendo alle prese con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : MAMMA MIA!?????? ?? È Grand’Italia agli Europei indoor di atletica a #Istanbul2023. Nei 60 metri doppietta dell’… - Eurosport_IT : Doppietta azzurra agli europei indoor nei 60m ???? ?? Samuele Ceccarelli (6'48) ?? Marcell Jacobs (6'50) #Atletica |… - Eurosport_IT : Doppietta azzurraaaaaaaaaaaaaaa ?????? #Atletica | #Istanbul2023 | #Ceccarelli | #Jacobs - GiovanniBenede9 : RT @Eurosport_IT: Doppietta azzurra agli europei indoor nei 60m ???? ?? Samuele Ceccarelli (6'48) ?? Marcell Jacobs (6'50) #Atletica | #Istan… - AndreaBettega1 : RT @Eurosport_IT: Doppietta azzurra agli europei indoor nei 60m ???? ?? Samuele Ceccarelli (6'48) ?? Marcell Jacobs (6'50) #Atletica | #Istan… -

19.24,Euroindoor:Italia domina i 60 E' grande Italia agli Europei indoor di Istanbul. Nei 60m c'è la doppietta azzurra conCeccarelli che precede in finale Marcell Jacobs. Il massese che ...era al top della forma" racconta Jacobs, "speravo non tanto da vincere l'oro. Io ho dato tutto quello che avevo, ho fatto tutto il possibile. Sono un po' scontento per me, contento per lui. ...ISTANBUL - Nei 60 metri, la gara finale degli Europei indoor di a tletica leggera disputati in Turchia, è stata vinta daCeccarelli : il campione italiano è medaglia d'oro e ha beffato Marcell Jacobs trionfando in 6"48!

Atletica, Samuele Ceccarelli straripante: folle 6.47 in semifinale agli Europei! Candidatura per l'oro, battuto Prescod OA Sport

