Atletica, Samuele Ceccarelli nuova carta per una super staffetta: quanto può valere nei 100 metri? (Di sabato 4 marzo 2023) Samuele Ceccarelli si è laureato Campione d’Europa dei 60 metri. Questa sera è salito sul tetto del Vecchio Continente nella velocità pura, riuscendo a battere MarcellJacobs, il Campione Olimpico dei 100 metri e Campione del Mondo della specialità, proprio come aveva fatto due settimane fa ad Ancona. A questo punto è inevitabile guardare alla stagione all’aperto. Samuele Ceccarelli vanta un altissimo personale sui 100 metri, ma è vecchio di due anni: 10.45 il 26 giugno 2021 a Rovereto con 1,0 m/s di vento contrario, in occasione dei Campionati Italiani che precedettero le Olimpiadi di Tokyo 2020. Annotiamo che il toscano si è epsresso anche in 10.40, ma con una brezza a favore di 3,6 m/s (dunque oltre il limite regolamentare) l’11 giugno 2021 a Grosseto. Lo scorso ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023)si è laureato Campione d’Europa dei 60. Questa sera è salito sul tetto del Vecchio Continente nella velocità pura, riuscendo a battere MarcellJacobs, il Campione Olimpico dei 100e Campione del Mondo della specialità, proprio come aveva fatto due settimane fa ad Ancona. A questo punto è inevitabile guardare alla stagione all’aperto.vanta un altissimo personale sui 100, ma è vecchio di due anni: 10.45 il 26 giugno 2021 a Rovereto con 1,0 m/s di vento contrario, in occasione dei Campionati Italiani che precedettero le Olimpiadi di Tokyo 2020. Annotiamo che il toscano si è epsresso anche in 10.40, ma con una brezza a favore di 3,6 m/s (dunque oltre il limite regolamentare) l’11 giugno 2021 a Grosseto. Lo scorso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Doppietta azzurra agli europei indoor nei 60m ???? ?? Samuele Ceccarelli (6'48) ?? Marcell Jacobs (6'50) #Atletica |… - tuttosport : OROOOOO STOOOOORICO PER L'ITALIA ? Samuele #Ceccarelli vince nei 60 metri agli europei indoor con il tempo di 6.48… - Coninews : Azzurro Istanbul?? Pomeriggio maiuscolo per l’Italia in Turchia agli Europei indoor di atletica. Nei 60 metri doppi… - giuliactn : RT @Eurosport_IT: Doppietta azzurra agli europei indoor nei 60m ???? ?? Samuele Ceccarelli (6'48) ?? Marcell Jacobs (6'50) #Atletica | #Istan… - OA_Sport : Atletica, Samuele Ceccarelli nuova carta per una super staffetta: quanto può valere nei 100 metri? - -