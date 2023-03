Atletica, Samuele Ceccarelli in semifinale nei 60 metri agli Europei: “Non mi sono piaciuto” (Di sabato 4 marzo 2023) Esordio semplice per Samuele Ceccarelli nei 60 metri agli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera. A Istanbul, in Turchia, il campione italiano in carica non ha deluso le aspettative e ha conquistato agevolmente il pass per le semifinali di oggi pomeriggio (in programma alle ore 16.45) grazie al secondo posto in batteria. L’azzurro classe 2000, al suo esordio con la maglia della Nazionale maggiore, è partito dalla corsia 2 con un tempo di reazione di 0.191 e dopo una buona prima parte di gara si è un po’ sbilanciato intorno ai 40 metri. L’italiano ha così poi perso tutto il vantaggio che aveva accumulato sugli altri atleti e nel finale ha subito il sorpasso da parte dell’olandese Raphael Bouju (6.59). Atletica, Samuele ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Esordio semplice pernei 60Indoor 2023 dileggera. A Istanbul, in Turchia, il campione italiano in carica non ha deluso le aspettative e ha conquistato agevolmente il pass per le semifinali di oggi pomeriggio (in programma alle ore 16.45) grazie al secondo posto in batteria. L’azzurro classe 2000, al suo esordio con la ma della Nazionale maggiore, è partito dalla corsia 2 con un tempo di reazione di 0.191 e dopo una buona prima parte di gara si è un po’ sbilanciato intorno ai 40. L’italiano ha così poi perso tutto il vantaggio che aveva accumulato sugli altri atleti e nel finale ha subito il sorpasso da parte dell’olandese Raphael Bouju (6.59)....

