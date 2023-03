(Di sabato 4 marzo 2023) La sua semifinale nei 60m valida per gli Europei indoor di2023 di Istanbul ha stupito tutti, lui compreso:ha ottenuto un fantastico 6.47 accedendo così in finale, dove troverà Marcell Jacobs, una gara che si preannuncia entusiasmante per i tifosi azzurri. L’effetto sorpresa, come detto, riguarda lo stesso, stupito di quanto stia riuscendo a fare in pista: grande accelerazione, ottima costanza, passo strepitoso e finale conquistata con pieno merito. Adesso per l’azzurro è lecito sognare in grande, verso una medaglia continentale. Di seguito, le dichiarazioni dell’azzurro rilasciate ai microfoni della Rai dopo la sua straripante prestazione: “Un, è stata unadalHo cercato di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : “Abbiamo bisogno di voi!” ???? Marcell Jacobs incita i fan prima delle semifinali sui 60 metri degli Euroindoor di at… - OA_Sport : Atletica, Samuele Ceccarelli: “Grazie all’Aspirina, una manna dal cielo! Non ho parole, sono sorpreso” - - GermanoZanelli : RT @RaiNews: Atletica, la strepitosa prova di Samuele Ceccarelli ai Campionati europei indoor 2023. l 22enne toscano, neo campione italiano… - SaraMeini : RT @TgrRaiToscana: #Atletica #Europei, Samuele #Ceccarelli massese della Atletica FirenzeMarathon, stravince la prima semifinale con 6.47:… - scheerenberger : RT @RaiNews: Atletica, la strepitosa prova di Samuele Ceccarelli ai Campionati europei indoor 2023. l 22enne toscano, neo campione italiano… -

... dove sono in corso gli Europei indoor dileggera. Italia protagonista, come si sperava alla vigilia. Non solo grazie a Marcell Jacobs, ma anche per merito diCeccarelli, che ha ...Capolavoro Ceccarelli Ma il vero capolavoro della semifinale lo faCeccarelli, il 23enne campione italiano scattato dalla quarta corsia stampa un clamoroso 6"47, nuovo primato personale e ...Nella prima batteria accede alla finale un superCeccarelli che corre in 6.47 facendo registrare il suo personal best. L'italiano, nonostante avesse qualche linea di febbre, vince la ...

Atletica, Samuele Ceccarelli debutta con scioltezza agli Europei Indoor e passa alla semifinale OA Sport

La sua semifinale nei 60m valida per gli Europei indoor di atletica 2023 di Istanbul ha stupito tutti, lui compreso: Samuele Ceccarelli ha ottenuto un fantastico 6.47 accedendo così in finale, dove tr ...ATLETICA - Samuele Ceccarelli e Marcell Jacobs rispondono "presente", mettendo a segno due tempi che fanno paura a tutti in vista della finalissima, prevista al ...