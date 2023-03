Atletica | Samuele Ceccarelli firma il 3° tempo al mondo! Dominio in Europa | Marcell Jacobs 7° | le classifiche

(Di sabato 4 marzo 2023)si è laureato Campione d’dei 60 metri, trionfando a Istanbul (Turchia) con il superlativodi 6.48, dopo aver tuonato un imperiale 6.47 in batteria. Il giovane toscano, vera rivelatori dell’italiana durante questo inverno, ha avuto un miglioramento impressionante, visto che fino a due mesi fa era fermo a 6.72, prima di scendere a 6.61 il 15 gennaio e progredire con costanza. Il 23enne ha sconfittonell’atto conclusivo, battendo il Campione Olimpico dei 100 metri nonché Campione del Mondo e primatista europeo di questa specialità.ha siglato il terzoal mondo in questa stagione. Con il 6.47 timbrato nella metropoli anatolica si è accodato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : MAMMA MIA!?????? ?? È Grand’Italia agli Europei indoor di atletica a #Istanbul2023. Nei 60 metri doppietta dell’… - Eurosport_IT : Doppietta azzurra agli europei indoor nei 60m ???? ?? Samuele Ceccarelli (6'48) ?? Marcell Jacobs (6'50) #Atletica |… - tuttosport : OROOOOO STOOOOORICO PER L'ITALIA ? Samuele #Ceccarelli vince nei 60 metri agli europei indoor con il tempo di 6.48… - gabririzza : RT @ItaliaTeam_it: MAMMA MIA!?????? ?? È Grand’Italia agli Europei indoor di atletica a #Istanbul2023. Nei 60 metri doppietta dell’#ItaliaTea… - LuciaDiMartin18 : RT @TgrRaiToscana: Meraviglioso Samuele #Ceccarelli. Il 22enne massese, è campione Europeo nei 60m, secondo posto per Marcell Jacobs! ????????… -

ISTANBUL (Turchia) - Sono in semifinale Marcell Jacobs (6.57, miglior tempo del round) e Samuele Ceccarelli (6.62, settimo crono), che passano agevolmente l'ostacolo delle batterie. Oggi pomeriggio (appuntamento alle 16:45 italiane) ai Campionati europei indoor di Istanbul nei 60 metri. Come agli Assoluti di Ancona, Marcell Jacobs deve inchinarsi nei 60 metri a Samuele Ceccarelli.

Atletica, Samuele Ceccarelli nuova carta per una super staffetta: quanto può valere nei 100 metri OA Sport

Samuele Ceccarelli si è laureato Campione d'Europa dei 60 metri, trionfando a Istanbul (Turchia) con il superlativo tempo di 6.48, dopo aver tuonato un imperiale 6.47 in batteria. Il giovane toscano, vera rivelazione dell'atletica italiana durante questo inverno. Samuele Ceccarelli è salito sul tetto del Vecchio Continente nella velocità pura, riuscendo a battere Marcell Jacobs, il Campione Olimpico.