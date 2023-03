Atletica, Samuele Ceccarelli debutta con scioltezza agli Europei Indoor e passa in semifinale (Di sabato 4 marzo 2023) Samuele Ceccarelli ha esordito brillantemente sui 60 metri agli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera. Il fresco Campione Italiano, che un paio di settimane fa riuscì nell’impresa di battere Marcell Jacobs ad Ancona con un eccellente 6.54 (secondo tempo di accredito in questa rassegna continentale), si è distinto nella propria batteria, chiudendo in seconda posizione con il crono di 6.62 e staccando agevolmente il biglietto per le semifinali di oggi pomeriggio (a partire dalle ore 16.45). Il giovane toscano, vera rivelazione dell’Atletica tricolore durante questo inverno, si è rosa protagonista di una buona partenza (nonostante un “alto” tempo di reazione di 0.191), ma attorno ai 40 metri ha perso un po’ gli appoggi e si è sbilanciato, non riuscendo a prodigarsi nel ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023)ha esordito brillantemente sui 60 metri2023 dileggera. Il fresco Campione Italiano, che un paio di settimane fa riuscì nell’impresa di battere Marcell Jacobs ad Ancona con un eccellente 6.54 (secondo tempo di accredito in questa rassegna continentale), si è distinto nella propria batteria, chiudendo in seconda posizione con il crono di 6.62 e staccando agevolmente il biglietto per le semifinali di oggi pomeriggio (a partire dalle ore 16.45). Il giovane toscano, vera rivelazione dell’tricolore durante questo inverno, si è rosa protagonista di una buona partenza (nonostante un “alto” tempo di reazione di 0.191), ma attorno ai 40 metri ha perso un po’ gli appoggi e si è sbilanciato, non riuscendo a prodigarsi nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Atletica, la batteria di Samuele Ceccarelli agli Europei Indoor: avversari, corsia e orario di partenza - - Giuli28_90 : RT @AtletaSportNews: Si chiude l'era Jacobs, largo a Simone Ceccarelli, nuova stella dell'atletica made in Italy ascesa dalle aule di tribu… - AtletaSportNews : Si chiude l'era Jacobs, largo a Simone Ceccarelli, nuova stella dell'atletica made in Italy ascesa dalle aule di tr… - Giuli28_90 : In vista degli Europei #indoor di #atletica occhio anche a #Ceccarelli - Michele27270153 : RT @chetempochefa: Complimenti a Samuele Ceccarelli, promessa dell’atletica leggera che lo scorso 19 febbraio ha realizzato l’impresa della… -