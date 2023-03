Atletica, Mondiali Indoor,Jacobs: “Posso migliorare molto” (Di sabato 4 marzo 2023) Marcell Jacobs, stella della velocità italiana, si è qualificato agilmente alle semifinali dei 60 metri Indoor di Istanbul, conquistando il miglior tempo in 6”57 a soli due centesimi dal proprio record stagionale. Dopo aver sbagliato la partenza si è ripreso durante la gara e nonostante non sia al 100% si sta gradualmente avvicinando alla sua ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 4 marzo 2023) Marcell, stella della velocità italiana, si è qualificato agilmente alle semifinali dei 60 metridi Istanbul, conquistando il miglior tempo in 6”57 a soli due centesimi dal proprio record stagionale. Dopo aver sbagliato la partenza si è ripreso durante la gara e nonostante non sia al 100% si sta gradualmente avvicinando alla sua ... TAG24.

