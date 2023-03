Atletica, MIRACOLO A ISTANBUL! Samuele Ceccarelli batte Jacobs ed è Campione d’Europa dei 60! Epica doppietta! (Di sabato 4 marzo 2023) Samuele Ceccarelli si è definitivamente consacrato: nel giro di due mesi è esploso da autentico fuoriclasse, all’improvviso e contro qualsiasi pronostico. Da uomo conosciuto esclusivamente agli addetti ai lavori a Campione d’Europa dei 60 metri: uno show di rara bellezza inscenato da questo splendido ragazzo toscano, che a metà gennaio era sceso a 6.61 e oggi ha trionfato alla Atakoy Arena di Istanbul con il roboante tempo di 6.48, dopo che in batteria si era spinto a un fantascientifico 6.47. Ha vinto nella metropoli turca nonostante qualche linea di febbre, dopo essersi presentato con il secondo accredito tra gli iscritti (il 6.54 del sigillo agli Assoluti) e dopo aver abbassato vertiginosamente il proprio personale nel secondo turno. Torna a casa con l’oro al collo, da secondo italiano della storia ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023)si è definitivamente consacrato: nel giro di due mesi è esploso da autentico fuoriclasse, all’improvviso e contro qualsiasi pronostico. Da uomo conosciuto esclusivamente agli addetti ai lavori adei 60 metri: uno show di rara bellezza inscenato da questo splendido ragazzo toscano, che a metà gennaio era sceso a 6.61 e oggi ha trionfato alla Atakoy Arena di Istanbul con il roboante tempo di 6.48, dopo che inria si era spinto a un fantascientifico 6.47. Ha vinto nella metropoli turca nonostante qualche linea di febbre, dopo essersi presentato con il secondo accredito tra gli iscritti (il 6.54 del sigillo agli Assoluti) e dopo aver abbassato vertiginosamente il proprio personale nel secondo turno. Torna a casa con l’oro al collo, da secondo italiano della storia ...

