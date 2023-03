Atletica, Marcell Jacobs risponde a Ceccarelli: 6.52, partenza lenta e smorfia di dolore. “Ho sentito tirare” (Di sabato 4 marzo 2023) Marcell Jacobs ha risposto a Samuele Ceccarelli, che nella prima semifinale aveva tuonato un imperiale 6.47 (miglior prestazione europea stagionale) sverniciando il britannico Reece Prescod (6.52). Nella terza serie sui 60 metri agli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera, il Campione Olimpico dei 100 metri ha fermato il cronometro su 6.52, migliorando di tre centesimi il proprio stagionale (ovvero il 6.55 siglato due settimane fa ai Campionati Italiani, quando venne sconfitto proprio da Ceccarelli). Il Campione del Mondo e primatista europeo di specialità ha riscontrato ancora un problema con la partenza, fondamentale che lo sta frenando durante questo inverno: l’uscita dai blocchi non è stata brillante (0.149 il tempo di reazione) e si è dovuto accodare agli avversari, ma poi sul ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023)ha risposto a Samuele, che nella prima semifinale aveva tuonato un imperiale 6.47 (miglior prestazione europea stagionale) sverniciando il britannico Reece Prescod (6.52). Nella terza serie sui 60 metri agli Europei Indoor 2023 dileggera, il Campione Olimpico dei 100 metri ha fermato il cronometro su 6.52, migliorando di tre centesimi il proprio stagionale (ovvero il 6.55 siglato due settimane fa ai Campionati Italiani, quando venne sconfitto proprio da). Il Campione del Mondo e primatista europeo di specialità ha riscontrato ancora un problema con la, fondamentale che lo sta frenando durante questo inverno: l’uscita dai blocchi non è stata brillante (0.149 il tempo di reazione) e si è dovuto accodare agli avversari, ma poi sul ...

