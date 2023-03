Atletica, Marcell Jacobs carico: “Ho sbagliato la partenza, posso migliorare molto. E Ceccarelli…” (Di sabato 4 marzo 2023) Marcell Jacobs si è qualificato per le semifinali dei 60 metri agli Europei di Istanbul (Turchia) realizzando il miglior tempo in assoluto delle batterie in 6?57, a soli 2 centesimi dal proprio primato stagionale. Il campione olimpico dei 100 metri ha completamente sbagliato la partenza, tuttavia nella fase lanciata ha mostrato una condizione completamente differente rispetto alle ultime apparizioni: non è ancora un Jacobs al 100%, ma si sta gradualmente avvicinando. La sensazione è che stia attendendo l’atto conclusivo per cercare la grande prestazione. Va detto che negli ultimi metri l’azzurro si è rialzato, dunque già in mattinata avrebbe potuto correre un tempo sui 6?55, se non qualcosina in meno. “Oggi le batterie si sono disputate davvero presto, ma è così per tutti. Queste due settimane siamo ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023)si è qualificato per le semifinali dei 60 metri agli Europei di Istanbul (Turchia) realizzando il miglior tempo in assoluto delle batterie in 6?57, a soli 2 centesimi dal proprio primato stagionale. Il campione olimpico dei 100 metri ha completamentela, tuttavia nella fase lanciata ha mostrato una condizione completamente differente rispetto alle ultime apparizioni: non è ancora unal 100%, ma si sta gradualmente avvicinando. La sensazione è che stia attendendo l’atto conclusivo per cercare la grande prestazione. Va detto che negli ultimi metri l’azzurro si è rialzato, dunque già in mattinata avrebbe potuto correre un tempo sui 6?55, se non qualcosina in meno. “Oggi le batterie si sono disputate davvero presto, ma è così per tutti. Queste due settimane siamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : GUARDA CHE GRUPPO! ???? Dopo essere stato nominato capitano della Nazionale di atletica, Marcell Jacobs è pronto con… - MraSorrentino : RT @atleticaitalia: ?? JACOBS 6.57 IN BATTERIA Miglior tempo del primo round per il campione olimpico Marcell Jacobs @crazylongjumper: 6.5… - atleticaitalia : ?? JACOBS 6.57 IN BATTERIA Miglior tempo del primo round per il campione olimpico Marcell Jacobs @crazylongjumper:… - LU_Stregatto : RT @ItaliaTeam_it: GUARDA CHE GRUPPO! ???? Dopo essere stato nominato capitano della Nazionale di atletica, Marcell Jacobs è pronto con i co… - asluigi46 : RT @atleticaitalia: ?????? ?? - Sessione mattutina ?? ?? È il giorno di Marcell Jacobs! Si inizia alle 7.00 (ore italiane) con ben 13 Azzurri… -