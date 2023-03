Atletica | Larissa Iapichino | “Sono contenta per la qualificazione automatica in finale | sto crescendo sempre di più”

(Di sabato 4 marzo 2023) Esordio con il sorriso pernel salto in lungo agli Europei Indoor 2023 dileggera. A Istanbul, in Turchia, l’azzurra è andata oltre la norma di qualifica fissata a 6.65 metri grazie a un bel salto da 6.66 e ha chiuso al sesto posto il turno preliminare. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, tornerà dunque in pedana domani pomeriggio per andare a caccia di una difficile medaglia. “Launa giungla super improbabile – ha affermatodopo la sua prova odierna a Rai Sport -. Al primo salto avevo il dubbio se fermarmi o meno visto che ero a soli tre centimetri dallatornata e. Ora vado a ...

