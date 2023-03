Atletica | Larissa Iapichino firma la norma e vola in Finale agli Europei Indoor | salto da 6 66 | Vuleta e Mihambo super

(Di sabato 4 marzo 2023)si è brillantemente qualificata alladelin lungo2023 dileggera. La toscana si è resa protagonista di un bel balzo da 6.66 metri sulla pedana dell’Atakoy Arena di Istanbul, andando oltre ladi qualifica fissata a 6.65 e chiudendo il turno preliminare in sesta posizione. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, tornerà in pedana domani pomeriggio per disputare l’atto conclusivo, con il sogno molto difficile di conquistare una meda. La nostra portacolori, che aveva aperto la gara con un buon 6.62, ha saputo migliorarsi al secondo ase si è fermata a sei centimetri dal proprio stagionale: con 6.72 vinse il Meeting di ...

Sulla pedana del lungo alle 9.10 tocca a Larissa Iapichino. A chiudere la mattinata in pista sono i tre ostacolisti Paolo Dal Molin, Lorenzo Simonelli e Hassane Fofana, chiamati sui blocchi per le batterie. Iniziano oggi a Istanbul gli Europei Indoor di atletica, in programma fino a domenica 5 marzo. Attesi 593 atleti (301 uomini e 292 donne) da 47 paesi. Giovedì 2 marzo prenderanno il via gli Europei Indoor di atletica leggera. Appuntamento ad Istanbul in Turchia dove la Nazionale italiana vuole essere tra le protagoniste. Nel lungo Larissa Iapichino è attesa.

Terza giornata di gare all'Atakoy Arena di Istanbul, dove vanno in scena gli Europei Indoor 2023 di atletica leggera. Mattinata decisamente interessante per l'Italia: Marcell Jacobs e Samuele Ceccarelli