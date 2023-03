Atletica, la semifinale di Samuele Ceccarelli agli Europei Indoor: avversari, corsia e orario di partenza. Sfida a Prescod! (Di sabato 4 marzo 2023) Samuele Ceccarelli è stato inserito nella prima semifinale dei 60 metri agli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera. Il giovane toscano, grande rivelazione della stagione, scenderà in pista alle ore 16.45 italiane di sabato 4 marzo, andando a caccia della qualificazione alla Finale presso la Atakoy Arena di Istanbul (Turchia). A passare il turno saranno i primi due classificati di ogni semifinale e i due migliori tempi di ripescaggio. Il Campione Italianico, che un paio di settimane fa riuscì nell’impresa di battere Marcell Jacobs ad Ancona, ha tutte le carte in regola per superare il turno e poi andare a caccia di una medaglia nell’atto conclusivo in programma alle ore 18.55. Samuele Ceccarelli, che ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023)è stato inserito nella primadei 60 metri2023 dileggera. Il giovane toscano, grande rivelazione della stagione, scenderà in pista alle ore 16.45 italiane di sabato 4 marzo, andando a caccia della qualificazione alla Finale presso la Atakoy Arena di Istanbul (Turchia). A passare il turno saranno i primi due classificati di ognie i due migliori tempi di ripescaggio. Il Campione Italianico, che un paio di settimane fa riuscì nell’impresa di battere Marcell Jacobs ad Ancona, ha tutte le carte in regola per superare il turno e poi andare a caccia di una meda nell’atto conclusivo in programma alle ore 18.55., che ...

