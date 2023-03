Atletica, la semifinale di Marcell Jacobs agli Europei Indoor: avversari, corsia e orario di partenza (Di sabato 4 marzo 2023) Marcell Jacobs è stato inserito nella terza semifinale dei 60 metri agli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri scenderà in pista alle ore 16.59 italiane di sabato 4 marzo, andando a caccia della qualificazione alla Finale presso la Atakoy Arena di Istanbul (Turchia). A passare il turno saranno i primi due classificati di ogni semifinale e i due migliori tempi di ripescaggio. Il Campione del Mondo e primatista europeo non dovrebbe avere grossi problemi a superare il turno, per poi cercare il colpaccio nell’atto conclusivo in programma alle ore 18.55. Marcell Jacobs, che vanta uno stagionale di 6.55 e che in batteria si è fermato a 6.57, correrà in corsia 5. Il ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023)è stato inserito nella terzadei 60 metri2023 dileggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri scenderà in pista alle ore 16.59 italiane di sabato 4 marzo, andando a caccia della qualificazione alla Finale presso la Atakoy Arena di Istanbul (Turchia). A passare il turno saranno i primi due classificati di ognie i due migliori tempi di ripescaggio. Il Campione del Mondo e primatista europeo non dovrebbe avere grossi problemi a superare il turno, per poi cercare il colpaccio nell’atto conclusivo in programma alle ore 18.55., che vanta uno stagionale di 6.55 e che in batteria si è fermato a 6.57, correrà in5. Il ...

