Atletica, Europei Indoor Istanbul 2023: Jacobs vince la batteria accede alla finale, super Ceccarelli in 6.47 (Di sabato 4 marzo 2023) Nel pomeriggio di oggi sono andate in scena le semifinali dei 60 metri, valide per gli Europei Indoor 2023 di Istanbul. Marcell Jacobs vince la sua batteria correndo in 6.52 nonostante una partenza difficoltosa chiudendo davanti a Fuchs. Qualche problemino alla gamba sinistra per l’italiano che proverà ad essere pronto per la finale. Nella prima batteria accede alla finale un super Samuele Ceccarelli che corre in 6.47 facendo registrare il suo personal best. L’italiano, nonostante avesse qualche linea di febbre, vince la semifinale davanti all’inglese Prescod, 6.52 per lui. Terzo tempo per Volko in ... Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023) Nel pomeriggio di oggi sono andate in scena le semifinali dei 60 metri, valide per glidi. Marcellla suacorrendo in 6.52 nonostante una partenza difficoltosa chiudendo davanti a Fuchs. Qualche probleminogamba sinistra per l’italiano che proverà ad essere pronto per la. Nella primaunSamueleche corre in 6.47 facendo registrare il suo personal best. L’italiano, nonostante avesse qualche linea di febbre,la semidavanti all’inglese Prescod, 6.52 per lui. Terzo tempo per Volko in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Atletica #Europei Jacobs e Ceccarelli vincono le batterie e accedono alla finale - RaiSport : Atletica. Grandissima prestazione di Samuele Ceccarelli in semifinale ai Campionati europei indoor 2023 in corso a… - OA_Sport : Atletica, Samuele Ceccarelli straripante: folle 6.47 in semifinale agli Europei! Candidatura per l’oro, battuto Pre… - RaiNews : Atletica. Grandissima prestazione di Samuele Ceccarelli in semifinale ai Campionati europei indoor 2023 in corso a… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei indoor 2023 in DIRETTA: Ceccarelli in finale in 6?47! Attesa per Jacobs! - #Atletica #Europei… -