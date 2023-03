Atletica | Europei Indoor 2023 | risultati del mattino Tuono di Jacobs | Iapichino e Stecchi in finale | Ceccarelli c’è

(Di sabato 4 marzo 2023) Terza giornata di gare all’Atakoy Arena di Istanbul, dove vanno in scena glidileggera. Mattinata decisamente interessante per l’Italia: Marcelle Samuelehanno passeggiato sui 60 metri, Claudioe Larissahanno staccato il biglietto per la rispettive finali (salto con l’asta e salto in lungo), convincenti gli azzurri sui 60 ostacoli. Purtroppo si è infortunato Dario Dester nel pentathlon. QUALIFICAZIONI SALTO CON L’ASTA (MASCHILE). Claudiosbriga la pratica senza particolari difficoltà: 5.75 metri superati al secondo tentativo con grande disinvoltura, dopo un pecorso netto condito da 5.40, 5.55 e 5.65. Il toscano, primatista italianocon ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : L'azzurro Zane Weir ha vinto la medaglia d'oro nel getto del peso ai campionati europei indoor di atletica leggera… - OA_Sport : Atletica, Europei Indoor 2023: risultati del mattino. Tuono di Jacobs, Iapichino e Stecchi in finale, Ceccarelli c’… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei indoor 2023 in DIRETTA: Marcell Jacobs in semifinale col miglior tempo Stecchi fa sognare Iap… - infoitsport : LIVE Atletica, Europei indoor 2023 in DIRETTA: Marcell Jacobs in semifinale col miglior tempo, Stecchi fa sognare,… - OA_Sport : Atletica, Larissa Iapichino firma la norma e vola in Finale agli Europei Indoor: salto da 6.66, Vuleta e Mihambo su… -

Il toscano supera anche i 5,75 necessari per il passaggio di diritto ISTANBUL (TURCHIA) - Claudio Stecchi conferma il suo bel momento e guadagna la qualificazione alla finale dell'asta agliindoor di Istanbul. Il toscano supera anche i 5,75 necessari per il passaggio di diritto, utilizzando due dei tre salti a disposizione (in precedenza tutte quote valicate al primo tentativo: 5,...L'azzurro Zane Weir ha vinto la medaglia d'oro nel getto del peso ai campionatiindoor dileggera, in corso a Istanbul. L'atleta della Fiamme Gialle ha raggiunto la misura di 22.06, che è nuovo record italiano e anche miglior prestazione europea. È la medaglia ...A che ora corre Marcell Jacobs, grande protagonista della terza giornata dei Campionatiindoor 2023 dileggera , in programma dal 2 al 5 marzo ad Istanbul, in Turchia Ecco le informazioni per non perdersi neppure un secondo della giornata del campione olimpico. Chiamato ...

LIVE Atletica, Europei indoor 2023 in DIRETTA: Marcell Jacobs è il migliore in batteria! Avanti anche Ceccarelli. Stecchi in finale, si ritira Dester OA Sport

Terza giornata di gare all’Atakoy Arena di Istanbul, dove vanno in scena gli Europei Indoor 2023 di atletica leggera. Mattinata decisamente interessante per l’Italia: Marcell Jacobs e Samuele Ceccarel ...Larissa Iapichino si è brillantemente qualificata alla Finale del salto in lungo agli Europei Indoor 2023 di atletica leggera. La toscana si è resa protagonista di un bel balzo da 6.66 metri sulla ped ...