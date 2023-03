Atletica | Europei Indoor 2023 | Ceccarelli-Jacobs | doppietta da leggenda! Derkach d’argento | Bol e Warholm show

(Di sabato 4 marzo 2023) Sabato rovente alla Atakoy Arena di Istanbul (Turchia), dove glidileggera sono entrati nel vivo con l’assegnazione di sei titoli. L’Italia esulta con Samuelee Marcell(rispettivamente oro e argento sui 60 metri) e Dariya(argento nel salto triplo). Da segnalare le annunciate affermazioni di Femke Bol e Karstensui 400 metri. FINALI 60 METRI (MASCHILE). Samueleoro, Marcellargento: strepitosaper l’Italia. Il toscano trionfa in 6.48, il Campione Olimpico dei 100 metri si deve inchinare in 6.50., MIRACOLO A ISTANBUL! Samuelebatteed ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : MAMMA MIA!?????? ?? È Grand’Italia agli Europei indoor di atletica a #Istanbul2023. Nei 60 metri doppietta dell’… - Eurosport_IT : Doppietta azzurra agli europei indoor nei 60m ???? ?? Samuele Ceccarelli (6'48) ?? Marcell Jacobs (6'50) #Atletica |… - tuttosport : OROOOOO STOOOOORICO PER L'ITALIA ? Samuele #Ceccarelli vince nei 60 metri agli europei indoor con il tempo di 6.48… - apeindiana : RT @atleticaitalia: ???????????????????? ???????????????? ??’??????????????????????????????, ???????????? ??????????????! ?????????????? ???????????? ?? ???????????????? ???????? Memorabile sprint azzurro agli E… - vanda235 : RT @tuttosport: OROOOOO STOOOOORICO PER L'ITALIA ? Samuele #Ceccarelli vince nei 60 metri agli europei indoor con il tempo di 6.48. Argent… -

LE FOTO Il campione olimpico disi è sposato sabato 17 settembre con rito civile a Gardone Riviera nel Bresciano, sul lago di Garda Lo sportivo e Nicole Daza sono marito e moglie. L'uomo più ...Grand' Italia agliindoor diin corso ad Istanbul. I velocisti azzurri sono stati i grandi protagonisti nella finale dei 60 metri, con il sorprendente Samuele Ceccarelli che ha conquistato una storica ...Straordinaria doppietta per l'Italia nei 60 metri ai Campionatiindoor di Istanbul . La medaglia d'oro è di Samuele Ceccarelli , che vola in finale con 6.48 davanti al campione olimpico Marcell Jacobs , argento in 6.50. L'uomo più veloce è ancora ...

LIVE Atletica, Europei indoor 2023 in DIRETTA: Ceccarelli batte Jacobs, pazzesco oro-argento nei 60! Derkach argento nel triplo OA Sport

Sabato rovente alla Atakoy Arena di Istanbul (Turchia), dove gli Europei Indoor 2023 di atletica leggera sono entrati nel vivo con l’assegnazione di sei titoli. L’Italia esulta con Samuele Ceccarelli ...ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – E’ grande Italia agli Europei indoor di atletica in corso a Istanbul. Dopo la vittoria di Zane Weir nel ...