Atletica: Euroindoor, Derkach argento nel salto triplo (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Dariya Derkach conquista l'argento nel salto triplo agli Europei indoor di Istanbul con 14,20., seconda solo alla turca Tugba Danismaz con 14,31. Bronzo alla portoghese Patricia Mamona con 13,41. Per l'Italia è la terza medaglia alla kermesse turca. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Dariyaconquista l'nelagli Europei indoor di Istanbul con 14,20., seconda solo alla turca Tugba Danismaz con 14,31. Bronzo alla portoghese Patricia Mamona con 13,41. Per l'Italia è la terza medaglia alla kermesse turca.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Samuele Ceccarelli ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 60m degli Euroindoor a Istanbul, correndo in 6'48. Arg… - ItaliaTeam_it : “Abbiamo bisogno di voi!” ???? Marcell Jacobs incita i fan prima delle semifinali sui 60 metri degli Euroindoor di at… - ItaliaTeam_it : GUARDA CHE GRUPPO! ???? Dopo essere stato nominato capitano della Nazionale di atletica, Marcell Jacobs è pronto con… - ReginsMaria : RT @Agenzia_Ansa: Samuele Ceccarelli ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 60m degli Euroindoor a Istanbul, correndo in 6'48. Argento a… - EdoardoQuaquini : RT @Agenzia_Ansa: Samuele Ceccarelli ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 60m degli Euroindoor a Istanbul, correndo in 6'48. Argento a… -