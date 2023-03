Atletica | Elisa Maria Di Lazzaro | “Sono contenta | ho corso con cattiveria fino alla fine”

(Di sabato 4 marzo 2023) Esordio soddisfacente perDinei 60 metri a ostacoli agli Europei 2023 diindoor. A Istanbul, in Turchia, l’azzurra non ha trovato una buona partenza ma poi è riuscita a risalire con grande grintaa terminare la sua batteria in quarta posizione in 8?10, tempo che le ha consentito di essere ripescata. La classe 1998 tornerà dunque in pista domani mattina per le semifinali. Subito dopo la gara Diè intervenuta ai microfoni di Rai Sport: “Tutto sommatoperché 8”10 cosìmattina dopo due settimane che non correvo non era scontato, anche perché partivo dprima corsia e non avevo punti di riferimento. Hodi ignoranza e ...

alle 8.30 cominciano le batterie dei 60hs con Elisa Maria Di Lazzaro e Nicla Mosetti determinate ad agguantare la semifinale (formula 3+4). Sulla pedana del lungo alle 9.10 tocca a Larissa Iapichino. A ... Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo per le qualificazioni del salto con l'asta, mentre Ottavia Cestonaro e Darya Derkach si cimenteranno in quelle del salto triplo. Da seguire anche Vladimir Aceti

