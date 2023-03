Atletica | è la prima volta che Marcell Jacobs perde in un grande evento! Argento dopo una sfilza di ori

Leggi su oasport

(Di sabato 4 marzo 2023) Marecllnonva in unevento internazionale dall’ormai lontano 2019, quando si dovette fermare in semifinale sui 100 metri ai Mondiali 2019. Negli ultimi due anni, infatti, il Messia dell’tricolore è stato uno splendido cecchino: oro agli Europei Indoor 2021, l’apoteosi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (100 metri e 4×100), il sigillo sui 60 metri ai Mondiali Indoor nel 2022 (con tanto di record europeo, 6.41) e l’affermazione sui 100 metri agli Europei della scorsa estate. Un palmares di soli ori per il velocista lombardo, che era andato in bianco soltanto ai Mondiali outdoor del 2022, ma poiché era infortunato e non si presentò ai blocchi di partenza per la semifinale. Questa sera, invece,si è dovuto inchinare al cospetto di Samuele Ceccarelli ...