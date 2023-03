Atletica, Dariya Derkach: “Questa medaglia arriva dalla voglia di ottenere qualcosa” (Di sabato 4 marzo 2023) Una giornata che può valere una carriera per Dariya Derkach, medaglia d’argento nel salto triplo femminile agli Europei indoor di Atletica 2023 di Istanbul (Turchia). Una prestazione da incorniciare per l’azzurra, che nella rassegna continentale ha trovato quello che voleva o, per meglio dire, sognava. Con il secondo salto (sui sei totali), ha raggiunto la misura di 14.20, meritandosi uno significativo secondo posto, preceduta solo dalla turca Tu?ba Dan??maz (medaglia d’oro con 14.31, autrice del nuovo record nazionale, al primo salto). Derkach si è tolta comunque la soddisfazione di precedere la portoghese Patricia Mamona (14.16, sempre al primo salto), grande favorita della vigilia e oro agli Europei di Torun del 2021. Bel Paese che ha potuto sorridere anche per la ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Una giornata che può valere una carriera perd’argento nel salto triplo femminile agli Europei indoor di2023 di Istanbul (Turchia). Una prestazione da incorniciare per l’azzurra, che nella rassegna continentale ha trovato quello che voleva o, per meglio dire, sognava. Con il secondo salto (sui sei totali), ha raggiunto la misura di 14.20, meritandosi uno significativo secondo posto, preceduta soloturca Tu?ba Dan??maz (d’oro con 14.31, autrice del nuovo record nazionale, al primo salto).si è tolta comunque la soddisfazione di precedere la portoghese Patricia Mamona (14.16, sempre al primo salto), grande favorita della vigilia e oro agli Europei di Torun del 2021. Bel Paese che ha potuto sorridere anche per la ...

