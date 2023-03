Atletica, Claudio Stecchi: “L’errore è arrivato a causa di un piccolo calo di tensione, domani darò tutto” (Di sabato 4 marzo 2023) Missione compiuta per Claudio Stecchi nella semifinale del salto con l’asta agli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera. A Istanbul, in Turchia, l’azzurro non ha deluso le aspettative e grazie al superamento dell’asticella a quota 5,75 metri (al secondo tentativo) ha centrato la prefissata norma di qualifica. Il classe 1991 tornerà dunque a gareggiare domani pomeriggio per andare a caccia di una medaglia. Al termine della prova odierna Stecchi è intervenuto ai microfoni di Rai Sport e ha subito spiegato il suo errore a 5,75 metri dopo aver brillantemente valicato le quote di 5.40, 5.55 e 5.65 al primo tentativo: “La gara è stata lunga e difficile, non era scontato arrivare freschi alle ultime misure, c’è stato un calo di tensione. Il secondo è venuto non dico facile, ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Missione compiuta pernella semifinale del salto con l’asta agli Europei Indoor 2023 dileggera. A Istanbul, in Turchia, l’azzurro non ha deluso le aspettative e grazie al superamento dell’asticella a quota 5,75 metri (al secondo tentativo) ha centrato la prefissata norma di qualifica. Il classe 1991 tornerà dunque a gareggiarepomeriggio per andare a caccia di una medaglia. Al termine della prova odiernaè intervenuto ai microfoni di Rai Sport e ha subito spiegato il suo errore a 5,75 metri dopo aver brillantemente valicato le quote di 5.40, 5.55 e 5.65 al primo tentativo: “La gara è stata lunga e difficile, non era scontato arrivare freschi alle ultime misure, c’è stato undi. Il secondo è venuto non dico facile, ...

