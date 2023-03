Atletica, Claudio Stecchi agile agli Europei Indoor: 5.75 e comodo pass per la finale nell’asta (Di sabato 4 marzo 2023) Claudio Stecchi si è qualificato brillantemente alla finale del salto con l’asta agli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera. Il toscano ha superato agevolmente al primo tentativo le quote ancellari di 5.40, 5.55, 5.65 e poi ha valicato l’asticella posta a 5.75 metri al secondo tentativo, centrando con personalità la prefissata norma di qualifica. Dopo aver eguagliato il record italiano Indoor lo scorso 15 febbraio a Lievin (5.82), il 31enne si conferma in ottime condizioni fisiche ed è ormai ritornato ai vertici internazionali dopo i tanti problemi fisici che lo avevano tenuto fuori dalle competizioni per un anno e mezzo (prima delle uscite di questo inverno non gareggiava dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, quando chiuse il turno ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023)si è qualificato brillantemente alladel salto con l’asta2023 dileggera. Il toscano ha superato agevolmente al primo tentativo le quote ancellari di 5.40, 5.55, 5.65 e poi ha valicato l’asticella posta a 5.75 metri al secondo tentativo, centrando con personalità la prefissata norma di qualifica. Dopo aver eguato il record italianolo scorso 15 febbraio a Lievin (5.82), il 31enne si conferma in ottime condizioni fisiche ed è ormai ritornato ai vertici internazionali dopo i tanti problemi fisici che lo avevano tenuto fuori dalle competizioni per un anno e mezzo (prima delle uscite di questo inverno non gareggiava dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, quando chiuse il turno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Atletica, Claudio Stecchi agile agli Europei Indoor: 5.75 e comodo pass per la finale nell’asta - - OA_Sport : Atletica, Claudio Stecchi: “So di valere 5,92. Agli Europei per una medaglia senza Duplantis, ma in Italia manca un… -