Atletica | Ceccarelli-Jacobs oro e argento | riviviamo la finale dei 60 metri agli Europei – VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : COSA HA FATTO SAMUELEEEEEEEEEEE?! ?????? Ceccarelli è campione Europeo nei 60m, secondo posto per Marcell Jacobs! ????… - ItaliaTeam_it : MAMMA MIA!?????? ?? È Grand’Italia agli Europei indoor di atletica a #Istanbul2023. Nei 60 metri doppietta dell’… - Eurosport_IT : Doppietta azzurra agli europei indoor nei 60m ???? ?? Samuele Ceccarelli (6'48) ?? Marcell Jacobs (6'50) #Atletica |… - GiovanniBenede9 : RT @Eurosport_IT: Doppietta azzurra agli europei indoor nei 60m ???? ?? Samuele Ceccarelli (6'48) ?? Marcell Jacobs (6'50) #Atletica | #Istan… - AndreaBettega1 : RT @Eurosport_IT: Doppietta azzurra agli europei indoor nei 60m ???? ?? Samuele Ceccarelli (6'48) ?? Marcell Jacobs (6'50) #Atletica | #Istan… -

19.24,Euroindoor:Italia domina i 60 E' grande Italia agli Europei indoor di Istanbul. Nei 60m c'è la doppietta azzurra con Samueleche precede in finale Marcell Jacobs. Il massese che ...ha vinto in 6"48, un centesimo peggio del tempo fatto in semifinale. Jacobs secondo con 6"50, terzo lo svedese Henrik Larsson (6"53). Grandi abbracci dopo la gara per i due azzurri: "Non ...ISTANBUL - Nei 60 metri, la gara finale degli Europei indoor di a tletica leggera disputati in Turchia, è stata vinta da Samuele: il campione italiano è medaglia d'oro e ha beffato Marcell Jacobs trionfando in 6"48!

Ceccarelli e Jacobs in finale da 1° e 2° nei 60 agli Europei indoor di atletica la Repubblica

L’incredulità nei suoi occhi fa emozionare; quella perplessità nel suo sguardo quando ha visto, sullo schermo, che il primo posto e il conseguente oro continentale era tutto suo rappresenta l’emblema ...Storica doppietta italiana agli Europei indoor di atletica leggera: Samuele Ceccarelli ha conquistato l’oro nei 60 metri battendo Marcell Jacobs, argento. Come ai recenti campionati italiani, il volto ...