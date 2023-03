Atletica | Catalin Tecuceanu | “Ci sono stati dei colpi | ma nel finale ne avevo”

Leggi su oasport

(Di sabato 4 marzo 2023) Grazie a un’ottima rimonta nell’ultimo giro,ha chiuso in terza posizione la sua semidegli 800 metri agli Europei indoor di2023 di Istanbul; l’azzurro ha tagliato il traguardo con il crono di 1:47.53, quanto basta per strappare il pass per la(in programma domani) anche se con più di qualche brivido, avendo atteso l’ultimo giro per accelerare il passo e rimontare.è stato preceduto dal francese Benjamin Robert (primo, 1:47.11), mentre il bosniaco Amel Tuka, secondo, ha concluso con lo stesso tempo dell’azzurro, conquistando così anch’egli la. Visto l’ultimo giro, in cui l’azzurro ha dimostrato di averne di più rispetto ai rivali, si guarda con fiducia all’appuntamento di domani. Questo il suo commento alla ...