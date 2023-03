Atalanta-Udinese oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di sabato 4 marzo 2023) oggi sabato 4 marzo (ore 18.00) si gioca Atalanta-Udinese, match valido per la 25ma giornata della Serie A. La partita andrà in scena al Gewiss Stadium. Una gara importantissima per entrambe le compagini, che in questo momento della stagione hanno bisogno di capire a cosa possono realmente ambire. Da una parte ci saranno i padroni di casa guidati da Gasperini. La Dea al 6° posto in classifica, nell’ultimo periodo sta facendo estrema fatica a trovare continuità. L’undici bergamasco infatti a partire dal 4 febbraio di quest’anno, in quattro match di massima Serie, ha ottenuto 3 sconfitte e solamente una vittoria. Una media non di certo invidiabile: le sconfitte contro Sassuolo, Lecce (tra le mura amiche) e Milan, oltre all’unica vittoria contro la Lazio da un mese a questa parte, hanno fatto perdere ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023)sabato 4 marzo (ore 18.00) si gioca, match valido per la 25ma giornata dellaA. La partita andrà in scena al Gewiss Stadium. Una gara importantissima per entrambe le compagini, che in questo momento della stagione hanno bisogno di capire a cosa possono realmente ambire. Da una parte ci saranno i padroni di casa guidati da Gasperini. La Dea al 6° posto in classifica, nell’ultimo periodo sta facendo estrema fatica a trovare continuità. L’undici bergamasco infatti a partire dal 4 febbraio di quest’anno, in quattro match di massima, ha ottenuto 3 sconfitte e solamente una vittoria. Una media non di certo invidiabile: le sconfitte contro Sassuolo, Lecce (tra le mura amiche) e Milan, oltre all’unica vittoria contro la Lazio da un mese a questa parte, hanno fatto perdere ...

