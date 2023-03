Atalanta-Udinese | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di sabato 4 marzo 2023) Per la venticinquesima giornata di Serie A scenderanno in campo. Le due squadre arrivano rispettivamente da una sconfitta e un pareggio e vorranno riscattarsi. La partita d’andata finì con il risultato di 2-2. Ecco di seguito ledi. L’di Gian Piero Gasperini arriva dalla sconfitta contro il Milan per 2-0. I bergamaschi si trovano al sesto posto con 41 punti frutto di dodici vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte. L’cerca punti per rimanere agganciata alle prime posizioni che garantiscono l’accesso alle competizioni europee. Gasperini dovrà fare a meno di Hateboer, Zapata, Scalvini e Palomino per infortunio. L’di Andrea Sottil arriva dal pareggio ...