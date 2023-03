Atalanta-Udinese 0-0 | pareggio a Bergamo Nerazzurri poco fortunati sottoporta

(Di sabato 4 marzo 2023) Il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Gewiss Stadium disi affrontano nel match valido per la 25° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Davvero magnifici i 9 scudetti consecutivi vinti dalla #Juventus dal 2012 al 2020 con l’assistenza di club amici (l… - capuanogio : La Procura di Torino studia carte su accordi non depositati con #Atalanta e #Udinese. Nel mirino la cessione di… - CorSport : Ci sono nuovi sviluppi legati all'Inchiesta Prisma che vede coinvolta la Juventus. La Procura di Torino avrebbe sco… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Atalanta-Udinese 0-0: pareggio a reti bianche tra Gasperini e Sottil al “Gewiss” - FcInterNewsit : L'Atalanta sbatte su Silvestri: l'Udinese strappa il pari al Gewiss Stadium, finisce 0-0 -

Il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Gewiss Stadium di Bergamo,si affrontano nel match valido per la 25° giornata di campionato di Serie A ..... il secondo match del sabato, valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A è quello che vede scendere in campo. Gasperini - Calciomercato.itI nerazzurri, ...Ultimissime Calcio Napoli - Tegola per Gian Piero Gasperini durantee in vista della gara di Napoli di sabato prossimo: infortunio per Teun Koopmeiners costretto al cambio al 41esimo. Al suo posto Ederson. Infortunio Koopmeiners, prima diagnosi da ...

Non va oltre lo 0-0 l'Atalanta che viene frenata dall'Udinese nel secondo match del sabato della 25esima giornata di Serie A. Un punto che lascia parecchio amaro in bocca agli orobici, ...Gli uomini di Gasperini, fermati dai bianconeri di Sottil, restano a meno sei dalla Lazio e a meno due (ma con una gara in più) dalla Roma ...