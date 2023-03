Atalanta-Udinese 0-0 LIVE | Success tenta il tiro | ma il pallone finisce ancora una volta fuori

(Di sabato 4 marzo 2023) Il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium di Bergamo,si affrontano nel match valido per la 25° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Teun Koopmeiners , centrocampista dell', parla a Dazn prima della sfida con l': 'Sono una squadra forte, che corre tanto. Molto forti fisicamente e sanno gestire il possesso. Sarà un match molto fisico, detto questo anche ...Commenta per primo Intervenuto ai microfoni di Dazn prima della gara contro l', il direttore generale dell'Umberto Marino ha dichiarato. 'Sono veramente molto soddisfatto di questa squadra. Siamo facendo un campionato di grande prestigio. Siamo nel gruppo delle ...

Tolgay Arslan, centrocampista dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara con l'Atalanta: “Sappiamo dove dobbiamo migliorare. Oggi sarà una grande sfida contro l’Atalanta, dovremo f ...Prova a riprendere la corsa Champions l’Atalanta dopo i due ko consecutivi contro Lecce e Milan. A Bergamo arriva l’Udinese che non vince in campionato dalla trasferta di Marassi contro la Sampdoria.