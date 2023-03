Atalanta-Udinese 0-0, i top&flop: cuore Toloi, Silvestri prende tutto, Boga non pervenuto (Di sabato 4 marzo 2023) In una gara che non ha portato benefici concreti in termini di classifica a nessuna delle due squadre, dopo lo 0-0 maturato a Bergamo tra Atalanta e Udinese, nelle fila bianconere tutto il pacchetto arretrato ha offerto un’ottima prova: Perez, Becao e Bijol si sono dimostrati decisivi. Dalla parte opposta, dopo un primo tempo piuttosto spento, gli attaccanti nerazzurri non sono riusciti a trovare il guizzo decisivo: Hojlund di fatto non ha avuto chance, mentre Lookman ha sprecato molto. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora I MIGLIORI Il migliore in campo, tuttavia, è senza ombra di dubbio Marco Silvestri. Se nella prima frazione l’estremo difensore dell’Udinese ha svolto ordinaria amministrazione, nella ripresa le sue parate sono ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) In una gara che non ha portato benefici concreti in termini di classifica a nessuna delle due squadre, dopo lo 0-0 maturato a Bergamo tra, nelle fila bianconereil pacchetto arretrato ha offerto un’ottima prova: Perez, Becao e Bijol si sono dimostrati decisivi. Dalla parte opposta, dopo un primo tempo piuttosto spento, gli attaccanti nerazzurri non sono riusciti a trovare il guizzo decisivo: Hojlund di fatto non ha avuto chance, mentre Lookman ha sprecato molto. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora I MIGLIORI Il migliore in campo, tuttavia, è senza ombra di dubbio Marco. Se nella prima frazione l’estremo difensore dell’ha svolto ordinaria amministrazione, nella ripresa le sue parate sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SSFootball : Atalanta's last five league matches ?? ? 1-0 vs Sassuolo ? 2-0 Lazio ? 2-1 vs Lecce ? 1-0 vs AC Milan ?? 0-0 Udinese - ZZiliani : Davvero magnifici i 9 scudetti consecutivi vinti dalla #Juventus dal 2012 al 2020 con l’assistenza di club amici (l… - capuanogio : La Procura di Torino studia carte su accordi non depositati con #Atalanta e #Udinese. Nel mirino la cessione di… - AM95008018 : RT @parodyferrero: Alla Bobo Tv hanno parlato del ciclo concettualmente (?) vincente (!) di Napoli e Atalanta: Napoli prima sconfitta inter… - TMW_radio : L'Atalanta è sempre in frenata ?? Le pagelle -