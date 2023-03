Atalanta-Udinese (0-0), Gasperini: “Siamo soddisfatti della stagione” (Di sabato 4 marzo 2023) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato dopo il pareggio a reti inviolate contro l’Udinese di Sotti. Al Gewiss Stadium i bergamaschi non riescono a sfondare il muro friulano, per i neroazzurri continua un miniciclo negativo in questa stagione. I ragazzi allenati di Sottil invece strappano un sorriso con un buon punto fuori casa, ora manca solo una vittoria per riprendere un cammino interrotto da qualche mese. Atalanta-Udinese, Gasperini: “Abbiamo creato” Il tecnico dei bergamaschi ha parlato cosi della difficile gara di oggi: “I ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano. Hanno fatto una buona gara, soprattutto nel secondo tempo ma anche nel primo. Le partite sono così, nei 90 minuti c’è sempre un po’ di contrapposizione in più. ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 4 marzo 2023) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato dopo il pareggio a reti inviolate contro l’di Sotti. Al Gewiss Stadium i bergamaschi non riescono a sfondare il muro friulano, per i neroazzurri continua un miniciclo negativo in questa. I ragazzi allenati di Sottil invece strappano un sorriso con un buon punto fuori casa, ora manca solo una vittoria per riprendere un cammino interrotto da qualche mese.: “Abbiamo creato” Il tecnico dei bergamaschi ha parlato cosidifficile gara di oggi: “I ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano. Hanno fatto una buona gara, soprattutto nel secondo tempo ma anche nel primo. Le partite sono così, nei 90 minuti c’è sempre un po’ di contrapposizione in più. ...

