(Di sabato 4 marzo 2023) Termina 0-0 la sfida dell’inche serve a poco ai padroni di, a -5zonama con Inter, Milan e Roma che devono ancora giocare.PARI –senza particolari emozioni al Gewiss Stadium di Bergamo. Si ferma ancora la squadra allenata da Gian Piero Gasperini. Dopo le ultime due sconfitte in campionato arriva anche il0-0 in. Decisiva la parata di Silvestri al 90? su Toloi. Piove sul bagnato per l’, che si allontananozonae perdono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : L'Italia torna ad avere 7 squadre negli ottavi di finale delle tre Coppe Europee: era successo solo nel 1990-91, qu… - sportface2016 : #MilanAtalanta, allo stadio saranno presenti la mamma di Elon Musk, Melissa Satta e Tsitsipas. Non solo, ecco tutt… - internewsit : Atalanta, solo pareggio in casa contro l'Udinese e -5 dalla Champions League - - PapuGomeziano : Finalmente sento un po’ di disappunto al Gewiss, la società deve svegliarsi. Sono due anni che abbiamo gli stessi p… - cmercatoweb : Il racconto di #AtalantaUdinese -

Subito dopo è Beto a fallire il gol,davanti a Musso dopo uno sciagurato retropassaggio di Djimsiti, che in uscita bassa gli leva la palla dai piedi. L'si vede alla mezzora con un tocco ...... Tottenham all'andata, Monza e. Per gli Spurs , nessuna reazione. Il gol di Adama Traoré nel pomeriggio di Premier hamesso il punto esclamativo a una situazione già nera: dal 15 ...il Napoli ha fatto meglio con 18. Roma,, Juve, Inter e Milan - in ordine crescente - hanno fatto tutte peggio. In particolare è proprio il risultato dei rossoneri ad avvalorare ancora ...

LIVE! Atalanta-Udinese 0-0: Dea in pressione, dentro Muriel e Pasalic BergamoNews.it

Non va oltre lo 0-0 l'Atalanta che viene frenata dall'Udinese nel secondo match del sabato della 25esima giornata di Serie A. Un punto che lascia parecchio amaro in bocca agli orobici, ...Finisce 0-0 Atalanta-Udinese, terzo anticipo della 25esima giornata ... ma spaventano davvero Silvestri solo al 90', quando il portiere friulano deve superarsi per negare il gol a Toloi. Per Gasperini ...