Atalanta Primavera, un’altra beffa nel finale: la Sampdoria vince 2-1 (Di sabato 4 marzo 2023) La prestazione c’è, la vittoria no. L’Atalanta Primavera continua la propria striscia da incubo incassando l’undicesima sconfitta stagionale sul campo della Sampdoria, con una beffa finale che è un film già visto, dopo i pareggi in extremis subiti da Udinese e Lecce. I giovani nerazzurri non vincono da otto partite e restano al terzultimo posto, pari a 21 con Napoli e Milan (impegnato domenica), solo 6 punti sopra l’Udinese penultimo, ma che ha una partita in meno. Dopo l’ottima prova di una settimana fa contro la Juventus, Fioretto conferma in blocco dieci undicesimi della formazione: l’unico cambio è obbligato in difesa, vista la squalifica di Guerini, rimpiazzato da Tavanti. Confermati Riccio e Mendicino a centrocampo, freschi di convocazione in Under 17. Il primo tempo è divertente e con tante ... Leggi su bergamonews (Di sabato 4 marzo 2023) La prestazione c’è, la vittoria no. L’continua la propria striscia da incubo incassando l’undicesima sconfitta stagionale sul campo della, con unache è un film già visto, dopo i pareggi in extremis subiti da Udinese e Lecce. I giovani nerazzurri non vincono da otto partite e restano al terzultimo posto, pari a 21 con Napoli e Milan (impegnato domenica), solo 6 punti sopra l’Udinese penultimo, ma che ha una partita in meno. Dopo l’ottima prova di una settimana fa contro la Juventus, Fioretto conferma in blocco dieci undicesimi della formazione: l’unico cambio è obbligato in difesa, vista la squalifica di Guerini, rimpiazzato da Tavanti. Confermati Riccio e Mendicino a centrocampo, freschi di convocazione in Under 17. Il primo tempo è divertente e con tante ...

