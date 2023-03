Atalanta fermata dall' Udinese | per la Dea la Champions ora è più lontana

(Di sabato 4 marzo 2023) L'non va oltre lo 0-0 in casa contro l', nel secondo anticipo della 25/a giornata di Serie A. Con questo risultato, la squadra di Gasperini resta in sesta posizione con 42 punti a -5a zona. Punto prezioso per l'di Sottil, che però continua a non trovare più i tre punti che mancano da ben sei partite (4 pari e due sconfitte). Soprattutto nel primo tempo, i friulani hanno avuto le migliori occasioni prima con Lovric e poi con Beto fermato in uscita disperata da un super Musso. Nella ripresa, anche grazie ai cambi, l'è cresciuta e ha chiuso l'nella sua area di rigore. Nerazzurri pericolosi più volte prima con Ederson, poi in due circostanze con Lookman, ancora con Pasalic e infine nel finale con Toloi che vede il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... deatoffees : Se Cristo se è fermato ad Eboli, l #atalanta si è fermata all olimpico con la #sslazio,dopo quella prestazione otti… - Manfry1959 : RT @TIM_Official: Il #Napoli vince ancora, mentre l'#Inter, fermata dal #Bologna si fa raggiungere al secondo posto dal #Milan vincente con… - scaardii : RT @TIM_Official: Il #Napoli vince ancora, mentre l'#Inter, fermata dal #Bologna si fa raggiungere al secondo posto dal #Milan vincente con… - TIM_Official : Il #Napoli vince ancora, mentre l'#Inter, fermata dal #Bologna si fa raggiungere al secondo posto dal #Milan vincen… - giantwist65 : @erroriarbitrali … la palla già è stata fermata, Leao già si gira x protesta….. praticamente era in porta … quindi… -

L'invece frena ancora,sullo 0 - 0 dall'Udinese (per la Dea è la terza partita consecutiva senza vittoria - un pari e due ko - ; la seconda di fila senza reti segnate). Domenica c'è ...Terza vittoria consecutiva in campionato per un ritrovato Milan, che batte una spentanel ... L'Udinese è statasul 2 - 2 dallo Spezia alla Dacia Arena e rinvia ancora l'appuntamento ...... dopo aver pareggiato in casa per 1 - 1 contro la Roma, hanno espugnato il campo dell'...dal Parma la capolista Frosinone, il Genoa, secondo in solitaria, giocherà a Marassi ...

Milan applausi, stesa l'Atalanta. L'Udinese fermata dallo Spezia. L'Inter ricasca a Bologna Gazzetta del Sud

Bergamo, 4 marzo – L’Atalanta non segna più e si incarta in un insolito 0-0 nel match casalingo contro l’Udinese, allontanandosi dal quarto posto della Lazio adesso a più sei dai nerazzurri, attesi ne ...Atalanta – Udinese highlights, ecco le immagini della sfida valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. Gli uomini allenati da Gasperini non sono andati oltre lo 0-0 contro l’Udinese, la Dea ...