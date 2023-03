Atalanta delude | solo un punto nelle ultime tre partite di Gasperini

Leggi su justcalcio

(Di sabato 4 marzo 2023) L’non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro l’Udinese in una partita che prometteva scintille, ma che in realtà non ha visto grandi emozioni. La squadra dirimane in sesta posizione, a -5 dalla tanto agognata zona Champions, ma sembra avere ormai troppi punti di ritardo per sperare di raggiungerla. Un risultato prezioso invece per l’Udinese di Sottil, che continua a non trovare la via dei tre punti da ben sei. Nonostante ciò, i friulani sono riusciti a tenere testa alla squadra di Bergamo e a metterla in difficoltà soprattutto nella prima parte del match, con Lovric e Beto che hanno sfiorato il gol, fermatidall’ottimo portiere Musso. Nella ripresa però è stata tutta un’altra storia, l’ha letteralmente preso in mano il gioco e ha chiuso l’Udinese nella sua area ...